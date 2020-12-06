Ппоздравляем с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
С 90-летием:
Матиенко Галину Степановну
С 85-летием:
Шуринову Тамару Григорьевну
Сутырину Любовь Демьяновну
С 80-летием:
Шикину Ванду Владиславовну
Аршинову Светлану Алексеевну
Мединскую Галину Прокопьевну
Курнышевскую Надежду Александровну
С 70-летием:
Емельянову Раису Ивановну
Перетолчину Клавдию Яковлевну
Шубину Светлану Владимировну
Промышляеву Людмилу Ивановну
Мишарину Лидию Георгиевну
Иванову Альбину Васильевну
Куляшова Вячеслава Павловича
Цыганову Валентину Степановну
С 65-летием:
Вятчину Ольгу Иннокентьевну
Федину Нину Лазаревну
Бахрунову Альбину Васильевну
Попову Татьяну Олеговну
С днем рождения:
Анфилофьеву Валентину Евстафьевну
Бадюлина Владимира Григорьевича
Бартанову Александру Буднаевну
Гурову Валентину Николаевну
Кожевникову Марину Тимофеевну
Козмеренко Парасковью Ивановну
Коновалову Тамару Прокопьевну
Кузьмину Татьяну Егоровну
Лохову Галину Николаевну
Назарова Владимира Владимировича
Огневу Раису Окимовну
Протасова Николая Семеновича
Прокопьеву Дину Михайловну
Раковского Владислава Андреевича
Сверлову Антонину Николаевну
Соколовскую Валентину Афанасьевну
Степанову Евгению Алексеевну
Сухареву Галину Якимовну
Шалферову Галину Федоровну
Шихову Анисью Дмитриевну
Шумкину Анну Васильевну
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Ппоздравляем с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
Поздравляем с днем рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами:
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Поздравляем Пронину Людмилу Александровну
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения директора Гуманитарного центра библиотеки им. семьи Полевых Пронину Людмилу Александровну.
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска просит поздравить пенсионеров, родившихся в декабре, с юбилеем:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 4 по 10 декабря с юбилеем:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) г. Иркутска поздравляет
Поздравляем с юбилеями и днями рождения:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Поздравляем с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С днями рождения и юбилеями
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в октябре. Желаем долгих лет жизни, оптимизма и крепкого здоровья.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
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Поздравляем Екатерину Давыдовну Пригожаеву с 90-летним юбилеем!
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Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области
Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области с наступающим профессиональным праздником – Днем работников налоговой службы.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 9 по 15 ноября.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Поздравляем Карпову Валентину Викторовну
Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска сердечно поздравляет Карпову Валентину Викторовну.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в ноябре, с юбилеем:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, уюта в доме, долголетия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 6 по 12 ноября с днём рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в ноябре, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 26 октября по 1 ноября.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в октябре! Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с памятными датами
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 30 октября по 5 ноября с днём рождения:
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Спасибо!
От всей души выражаю огромную благодарность за поздравления ветеранов-пенсионеров ИрНИТУ (Политеха) в связи с 90-летним юбилеем университета:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 23 по 29 октября: