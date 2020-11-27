Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 23 по 29 ноября.
С 90-летием:
Бородань Елену Иосифовну
С 85-летием:
Ознобихину Любовь Ивановну
Белозерских Марию Кузьминичну
С 80-летием:
Савельеву Надежду Павловну
Чемякину Галину Дмитриевну
Кузнецову Галину Александровну
Ткача Виталия Сергеевича
Квардакова Геннадия Андреевича
Зуеву Лидию Васильевну
Ефимову Людмилу Вениаминовну
С 70-летием:
Нижегородову Тамару Маркеановну
Мартынову Ольгу Андреевну
Гизатулину Татьяну Васильевну
Шевелеву Екатерину Александровну
Прутковскую Екатерину Павловну
Ведерову Любовь Ефимовну
С 65-летием:
Панину Галину Петровну
Семенову Наталью Валентиновну
Бородашкину Ольгу Тихоновну
Петрову Нину Анатольевну
С 60-летием:
Васильеву Татьяну Ивановну
Минееву Людмилу Михайловну
С днем рождения:
Бром Лидию Ивановну
Биденко Лидию Сергеевну
Будыльского Михаила Николаевича
Даутову Ольгу Спиридоновну
Иванову Нину Степановну
Колотыгина Николая Иннокентьевича
Лаптева Николая Михайловича
Ларионова Бориса Георгиевича
Майновскую Софью Саидовну
Мерикову Екатерину Николаевну
Подкорытову Ольгу Станиславовну
Рослякову Татьяну Вениаминовну
Сучкову Галину Ивановну
Черепанову Маргариту Дмитриевну
Шадрину Любовь Ивановну
Шапореву Анну Федоровну
Шестакову Нелли Михайловну
Швецову Раису Львовну
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Спасибо!
От всей души выражаю огромную благодарность за поздравления ветеранов-пенсионеров ИрНИТУ (Политеха) в связи с 90-летним юбилеем университета:
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