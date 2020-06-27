Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 22 июня по 28 июня:
С 85-летием:
Фетисову Ольгу Ивановну
Зотову Галину Ивановну
С 80-летием:
Есипову Ларису Ивановну
Еремеева Валерия Константиновича
Сенокосову Аллу Дмитриевну
Федорову Галину Андреевну
Шперле Галину Ивановну
С 75-летием:
Рыжкова Льва Антоновича
Бычкову Валентину Ивановну
Лукомскую Людмилу Семеновну
Соколову Нину Александровну
С 70-летием:
Бородкину Нину Владимировну
Фатьянову Екатерину Михайловну
Айхаеву Маргариту Артемьевну
С 65-летием:
Стопарева Виктора Федоровича
Нитипчук Любовь Васильевну
С 55-летием:
Садчикову Елену Петровну
Трофимчук Валентину Анатольевну
С днем рождения:
Андрееву Галину Васильевну
Баранову Валентину Дмитриевну
Бутакову Юлию Леонидовну
Василискину Полину Алексеевну
Зверева Игоря Георгиевича
Иванову Прасковью Андриановну
Ищенко Тамару Михайловну
Какаурову Марию Степановну
Кириченко Николая Родионовича
Косолапова Николая Ивановича
Кривороткина Константина Петровича
Макарова Владимира Тимофеевича
Морозову Нину Андреевну
Наумову Антонину Ивановну
Неволину Надежду Ивановну
Никитенко Николая Георгиевича
Сергееву Ольгу Степановну
Собченко Веру Ивановну
Судомойкину Ирину Сергеевну
Тиханчик Ольгу Федоровну
Турусина Анатолия Васильевича
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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