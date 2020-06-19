ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Афанасьева   
19 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

С юбилеями и днями рождения!

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Калинину Нэлю Яковлевну

С 65-летием:

Роднину Раису Александровну

С днем рождения:

Корчевскую Валентину Исидоровну

Жукову Марию Александровну

Дроздетскую Тамару Владиславовну

Потехину Римму Константиновну

Тищенко Владимира Афанасьевича

Макренко Алексея Алексеевича

Бабкину Людмилу Леонидовну

Пусть жизнь дарит радость в любую минуту, удачи и счастья, добра и уюта.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.