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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
09 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 75-летием:

Сидорченко Галину Викторовну

С 70-летием:

Шевергину Ларису Григорьевну

С 60-летием:

Соколову Нину Абзановну

Рязанову Наталью Михайловну

Зарубину Татьяну Александровну

С днем рождения:

Моралева Михаила Николаевича

Аксаментову Светлану Михайловну

Токарева Игоря Юрьевича

Фаломееву Галину Леонидовну

Шибайлова Олега Юрьевича

Ульянову Антонину Петровну

Шерстобитову Лидию Федотовну

Здоровья, хорошего настроения и всех благ на долгие года.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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