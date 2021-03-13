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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
13 Марта 2021 г.
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С юбилеями и памятными датами

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Хантакшинова Федора Иннокентьевича

Пархоменко Лидию Григорьевну

Назарова Алексея Ивановича

С 80-летием:

Бычкову Любовь Васильевну

Багдашкину Софью Георгиевну

Федосееву Любовь Александровну

С 75-летием:

Скрябину Антонину Ивановну

С 70-летием:

Михайлова Владимира Степановича

С 60-летием:

Панову Людмилу Витальевну

С 55-летием:

Данчинову Марину Геннадьевну

С днем рождения:

Андрущук Тамару Ивановну

Медякину Нину Витальевну

Михедько Тамару Максимовну

Наливных Марию Ильиничну

Сысоеву Валентину Ильиничну

Беловинцеву Ларису Николаевну

Рубцову Ольгу Федоровну

Леонову Евдокию Андреевну

Семенову Марию Захаровну

Коваль Ларису Георгиевну

Бархатову Галину Макаровну

Диденко Галину Ивановну

Разумову Валентину Семеновну

Орос Галину Семеновну

Суворину Валентину Геннадьевну

Наймушина Юрия Алексеевича

Тихоненко Марию Алексеевну

Голубкову Аллу Васильевну

Молчанова Алексея Игнатовича

Комарову Валентину Иннокентьевну

Кузнецову Татьяну Владимировну

Валееву Ирину Васильевну

Иванова Александра Владимировича

Антохину Любовь Прокопьевну

Ярошенко Ингу Эрнстовну

Буйнову Любовь Андреевну

Вурливу Татьяну Николаевну

Полякову Нину Анатольевну

Невзорову Ирину Павловну

Пришляк Наталью Юрьевну

Балуеву Ольгу Петровну

Желаем здоровья, благополучия, счастья и долголетия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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