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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Афанасьева   
07 Марта 2021 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения!

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Ушакову Тамару Васильевну

С 70-летием:

Мекш Наталью Михайловну

С днем рождения:

Корникову Матрену Александровну

Солдатову Надежду Степановну

Грицкевича Станислава Ярославовича

Горячкину Евдокию Алексеевну

Мартыненко Анастасию Афанасьевну

Привезенцеву Идею Матвеевну

Башкирову Людмилу Алексеевну

Усову Галину Васильевну

Горелую Любовь Филипповну

Блонскую Галину Николаевну

Эстер Екатерину Ивановну

Колосову Людмилу Петровну

Тренину Альбину Георгиевну

Панарину Людмилу Петровну

Михаеву Марию Николаевну

Матюшенко Станислава Петровича

Микулич Марию Степановну

Бронникову Надежду Васильевну

Ильина Валерия Александровича

Демкину Лидию Савельевну

Качину Ларису Андреевну

Молоцило Нину Дмитриевну

Фригину Валентину Михайловну

Ширямову Галину Ивановну

Невидимову Светлану Анатольевну

Понамаренко Тамару Анатольевну

Нагибину Изабеллу Викторовну

Терещенко Александра Федоровича

Чигину Людмилу Владимировну

Воробьеву Светлану Павловну

Фурагеева Александра Павловича

Выборову Лидию Васильевну

Ляшенко Наталью Евгеньевну

Селедцову Галину Алексеевну

Чумичеву Ольгу Николаевну

Корецкую Ирину Николаевну

Шелепова Сергея Павловича

Никитина Александра Егоровича

Краева Валерия Александровича

Желаем здоровья, бодрости, с улыбкой встречайте каждый новый день!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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