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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. А. Афанасьева   
27 Февраля 2021 г.
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С юбилеем:

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляют

С 90-летием:

Зеленкову Евдокию Георгиевну

С 85-летием:

Позднякову Светлану Ивановну

С 80-летием:

Мигунову Валентину Павловну

Скокнину Нину Лукиничну

Астраханцеву Галину Степановну

Боброва Валентина Григорьевича

Пермякову Людмилу Андриановну

С 75-летием:

Иванову Галину Ивановну

С 70-летием:

Кутика Валерия Степановича

Мацукову Людмилу Федоровну

С 65-летием:

Смирнову Валентину Дмитриевну

Николаеву Валентину Дмитриевну

С 60-летием:

Милехину Наталью Петровну

Решетову Людмилу Ивановну

С днем рождения:

Кураленко Марию Николаевну

Мордвину Людмилу Ивановну

Подкорытову Надежду Алексеевну

Савосько Юрия Михайловича

Чащину Валентину Васильевну

Шаманова Валерия Иннокентьевича

Панкова Виктора Григорьевича

Шахбанова Шахмердана Шалбузовича

Капорскую Валентину Викторовну

Кольченко Виктора Николаевича

Клименко Надежду Васильевну

Шаулина Алексея Ехимовича

Щелкунову Нэлли Геннадьевну

Самойлова Александра Юрьевича

Катрич Зою Сергеевну

Колодина Владимира Михайловича

Василенко Нину Тимофеевну

Алексапольского Леонида Леонидовича

Попову Викторию Леонидовну

Краеву Светлану Ивановну

Кузнецову Наталью Михайловну

Гемазудинову Галину Федоровну

Чижова Евгения Васильевича

Миклиса Генрика Иосифовича

Михайлову Людмилу Гавриловну

Гришкину Надежду Александровну

Здоровья, активного долголетия, радости и мира в вашем доме.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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