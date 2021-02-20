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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
20 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Мельдеретес Раису Петровну

С 75-летием:

Переломова Геннадия Прокопьевича

С 70-летием:

Бодякину Любовь Александровну

Чуркову Екатерину Абзаковну

С 60-летием:

Рязанцеву Галину Алексеевну

С днем рождения:

Литвинову Марию Алексеевну

Дудина Иннокентия Ивановича

Норманских Веру Андреевну

Истратову Тамару Павловну

Беспалову Галину Ивановну

Мансурову Тамару Ефимовну

Ермолаеву Людмилу Степановну

Забелину Тамару Григорьевну

Бакутина Валерия Ивановича

Белявскую Валентину Ивановну

Замушникову Валентину Ивановну

Дюмакову Анну Григорьевну

Ляпкину Валентину Сергеевну

Солдатенкова Александра Леонидовича

Скоблякову Нину Ивановну

Свешникову Галину Павловну

Незнанову Людмилу Михайловну

Васильеву Людмилу Ивановну

Лавошину Валентину Михайловну

Паняеву Татьяну Петровну

Сапачева Владислава Платоновича

Пируеву Галину Николаевну

Поомре Тани Фердиняновну

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, позитивных эмоций, долголетия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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