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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Афанасьева   
14 Февраля 2021 г.
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С юбилеями и памятными датами!

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 95-летием:

Готовскую Алевтину Ивановну

С 90-летием:

Беляева Василия Ивановича

С 75-летием:

Курилову Амину Насрутдиновну

С 70-летием:

Третьякова Степана Григорьевича

Волокитину Галину Васильевну

С 65-летием:

Чернову Галину Павловну

С днем рождения:

Тетерину Розу Занетуловну

Зотову Нелли Ивановну

Карнаухову Нину Александровну

Наумова Владимира Иссаковича

Трухину Анну Петровну

Щедрину Нину Федоровну

Макаренко Галину Мифодьевну

Горшкову Людмилу Михайловну

Дронину Любовь Георгиевну

Серову Жанну Григорьевну

Капустину Татьяну Тимофеевну

Смотрину Анну Федоровну

Шадрина Александра Ивановича

Бойко Ольгу Николаевну

Сало Галину Александровну

Зубнину Галину Петровну

Будаговскую Наталью Георгиевну

Козика Николая Николаевича

Огородникова Александра Михайловича

Сыткова Виктора Петровича

Ведерникова Виктора Петровича

Хромову Нину Васильевну

Сафонову Елену Ивановну

Торбеева Вячеслава Петровича

Бирюкову Наталью Алексеевну

Иванову Марину Викторовну

Воронову Татьяну Николаевну

Лепаеву Валентину Егоровну

Огневу Прасковью Петровну

Бабошкину Ольгу Андреевну

Желаем вам жить, судьбе улыбаться и душей не стареть никогда.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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