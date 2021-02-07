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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
07 Февраля 2021 г.
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С юбилеями и памятными датами!

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Марусову Лидию Георгиевну

Соловьеву Лидию Филипповну

С 85-летием:

Кудряшова Николая Васильевича

С 80-летием:

Грицаеву Светлану Гавриловну

С 70-летием:

Воронина Владимира Александровича

Хмеля Владимира Павловича

Бикееву Ксению Александровну

С 65-летием:

Басову Наталью Иннокентьевну

С днем рождения:

Климову Нину Фирсовну

Микушину Екатерину Николаевну

Шкавро Галину Георгиевну

Боровскую Ольгу Александровну

Лошук Татьяну Константиновну

Гаврюшину Валентину Федоровну

Яныгину Галину Ивановну

Манину Валентину Владимировну

Махневу Валентину Михайловну

Шишкину Евгению Михайловну

Власову Татьяну Михайловну

Желаем здоровья, благополучия, долголетия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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