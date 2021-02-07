С юбилеями и памятными датами!
С 90-летием:
Марусову Лидию Георгиевну
Соловьеву Лидию Филипповну
С 85-летием:
Кудряшова Николая Васильевича
С 80-летием:
Грицаеву Светлану Гавриловну
С 70-летием:
Воронина Владимира Александровича
Хмеля Владимира Павловича
Бикееву Ксению Александровну
С 65-летием:
Басову Наталью Иннокентьевну
С днем рождения:
Климову Нину Фирсовну
Микушину Екатерину Николаевну
Шкавро Галину Георгиевну
Боровскую Ольгу Александровну
Лошук Татьяну Константиновну
Гаврюшину Валентину Федоровну
Яныгину Галину Ивановну
Манину Валентину Владимировну
Махневу Валентину Михайловну
Шишкину Евгению Михайловну
Власову Татьяну Михайловну
Желаем здоровья, благополучия, долголетия.
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
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Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых
Дорогие наши Лидия Георгиевна и Александр Михайлович Потаповы!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 февраля
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 февраля по 7 февраля.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров, родившихся в январе. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 29 января по 4 февраля с юбилеем:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 25 января по 31 января.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Поздравляем Татьяну Михайловну и Николая Михайловича Лаптевых
Дорогие наши Татьяна Михайловна и Николай Михайлович Лаптевы!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения:
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Поздравляем Ларису Михайловну Савину
Дорогую, родную, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку Ларису Михайловну Савину
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет юбиляров, родившихся в январе месяце, с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, исполнения желаний, счастья и благополучия.
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Поздравляем с днем рождения Ирину Александровну Яковук
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения ведущего специалиста Байкальской энегретической компании Ирину Александровну Яковук.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 11 января по 17 января.
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Поздравление
Дорогие наши Левченко Светлана Николаевна и Левченко Юрий Михайлович!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения
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Поздравляем с юбилеем Дынкина Ефима Цодиковича
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с юбилеем гендиректора АО «Завод железнодорожных машин» Дынкина Ефима Цодиковича.
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Поздравление Галине Романовне Хорольской
Коллектив Детской поликлиники № 3 города Иркутска через вашу газету хотели бы рассказать о замечательном человеке, труженице, красавице, враче – Галине Романовне Хорольской.
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Поздравляем с юбилеем
Поздравляем с юбилеем 55 лет Попова Сергея Анатольевича!
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 11 по 17 декабря:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 7 по 13 декабря.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Ппоздравляем с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
Поздравляем с днем рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами:
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Поздравляем Пронину Людмилу Александровну
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения директора Гуманитарного центра библиотеки им. семьи Полевых Пронину Людмилу Александровну.
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска просит поздравить пенсионеров, родившихся в декабре, с юбилеем:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 4 по 10 декабря с юбилеем:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) г. Иркутска поздравляет
Поздравляем с юбилеями и днями рождения:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Поздравляем с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С днями рождения и юбилеями
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в октябре. Желаем долгих лет жизни, оптимизма и крепкого здоровья.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 27 ноября по 3 декабря с юбилеем:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем с Днём матери мамочек – активисток ветеранского движения!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С днями рождения и юбилеями
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 23 по 29 ноября.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Поздравляем с праздником Днем матери
Уважаемые женщины! Поздравляем вас с замечательным праздником Днем матери.