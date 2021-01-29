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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Людмила Фалилеева   
29 Января 2021 г.
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С юбилеями и памятными датами!

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 75-летием:

Цыганкову Любовь Ивановну

С 70-летием:

Харинскую Нину Михайловну

С днем рождения:

Боровских Андрея Леонидовича

Кузнецову Нину Михайловну

Евдулову Галину Ивановну

Судакову Людмилу Владимировну

Юделевич Капиталину Васильевну

Коханову Елену Александровну

Шахлину Ирину Александровну

Желаем самого лучшего: счастья, здоровья, удачи, добра. Председатель В. Н. Афанасьева

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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