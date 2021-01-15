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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
15 Января 2021 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения:

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Дроздову Нину Георгиевну

С 75-летием:

Вологдину Анастасию Васильевну

С 70-летием:

Степанову Лидию Васильевну

С днем рождения:

Вологину Юлию Лукиничну

Иноземцева Анатолия Васильевича

Рачеву Александру Григорьевну

Даренко Татьяну Артемьевну

Карлышеву Нину Алексеевну

Тарасову Эльвиру Николаевну

Шадрина Дмитрия Васильевича

Головину Альбину Демидовну

Лазареву Тамару Ивановну

Алсаханову Татьяну Ивановну

Колосова Владимира Гавриловича

Меньшикову Татьяну Ивановну

Тарабукину Валентину Константиновну

Желаем здоровья, гармонии во всем, светлой веры, надежды, счастья.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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