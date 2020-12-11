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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
11 Декабря 2020 г.
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С юбилеями и днями рождения

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г Иркутска поздравляет

С 70-летием:

Норенкову Марию Александровну

Шахбанову Татьяну Викентьевну

С днем рождения:

Нескоромных Ольгу Викторовну

Титаренко Галину Александровну

Дурновцеву Любовь Иннокентьевну

Собенникова Николая Александровича

Жданову Веру Семеновну

Крикунову Елену Федоровну

Артемьеву Светлану Ильиничну

Фалееву Александру Савельевну

Капустина Анатолия Михайловича

Желаем здоровья, бодрости, внимания родных и близких.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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