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С днями рождения и юбилеями
С 85-летием:
Легаева Виктора Евгеньевича
С днем рождения:
Сигаева Валерия Ивановича
Звереву Нину Александровну
Иванову Галину Кирилловну
Сергейчука Эдуарда Александровича
Шарахову Людмилу Ивановну
Ерохина Виктора Александровича
Чеботареву Людмилу Петровну
Кузнецову Веру Николаевну
Будьте здоровы и активны, живите в достатке и благополучии.
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем с Днём матери мамочек – активисток ветеранского движения!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С днями рождения и юбилеями
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 23 по 29 ноября.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Поздравляем с праздником Днем матери
Уважаемые женщины! Поздравляем вас с замечательным праздником Днем матери.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с днями рождения и юбилеями:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 20 по 26 ноября:
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Поздравляем Екатерину Давыдовну Пригожаеву
Поздравляем Екатерину Давыдовну Пригожаеву с 90-летним юбилеем!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 16 по 22 ноября.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 13 по 19 ноября
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Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области
Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области с наступающим профессиональным праздником – Днем работников налоговой службы.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 9 по 15 ноября.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Поздравляем Карпову Валентину Викторовну
Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска сердечно поздравляет Карпову Валентину Викторовну.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в ноябре, с юбилеем:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, уюта в доме, долголетия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 6 по 12 ноября с днём рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в ноябре, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 26 октября по 1 ноября.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в октябре! Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с памятными датами
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 30 октября по 5 ноября с днём рождения:
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Спасибо!
От всей души выражаю огромную благодарность за поздравления ветеранов-пенсионеров ИрНИТУ (Политеха) в связи с 90-летним юбилеем университета:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 23 по 29 октября:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 19 по 25 октября.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 12 по 18 октября.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Поздравляем родной Политех
Глубокоуважаемые ветераны Иркутского национального исследовательского технического университета!
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Поздравляем Черкашину Тамару Степановну
Актив первичной ветеранской организации «Ушаковская» г. Иркутска поздравляет своего председателя Черкашину Тамару Степановну с 65-летним юбилеем.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет