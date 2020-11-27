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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Афанасьева   
27 Ноября 2020 г.
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С днями рождения и юбилеями

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 85-летием:

Легаева Виктора Евгеньевича

С днем рождения:

Сигаева Валерия Ивановича

Звереву Нину Александровну

Иванову Галину Кирилловну

Сергейчука Эдуарда Александровича

Шарахову Людмилу Ивановну

Ерохина Виктора Александровича

Чеботареву Людмилу Петровну

Кузнецову Веру Николаевну

Будьте здоровы и активны, живите в достатке и благополучии.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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