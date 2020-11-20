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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
20 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Карлышеву Нэлли Михайловну

С днем рождения:

Жоголь Светлану Григорьевну

Поплевко Алевтину Петровну

Лоскутову Светлану Васильевну

Матющенко Нину Дмитриевну

Улданову Алсу Исмагеновну

Измашкину Тамару Яковлевну

Дорофееву Любовь Григорьевну

Цигельникову Галину Петровну

Белокрыльцеву Евгению Павловну

Будьте здоровы, радуйтесь миру, живите в достатке и благополучии.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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