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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Афанасьева   
14 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Зимина Геннадия Григорьевича

С днем рождения:

Гелеву Лидию Михайловну

Евдокимову Людмилу Константиновну

Пушилину Веру Ивановну

Забелина Петра Алексеевича

Иванову Лилию Степановну

Ельчину Анну Константиновну

Колмагорцева Александра Сергеевича

Куроптеву Людмилу Александровну

Наумову Валентину Ивановну

Желаем удачи во всем и всегда, здоровья на долгие годы.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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