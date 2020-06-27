ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
27 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе:

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет

С юбилеем

Еремеева Валерия Константиновича

Сафронову Веру Васильевну

Перетолчину Галину Архиповну

С днем рождения:

Федосееву Елену Викторовну

Сулима Валентину Михайловну

Рамазину Аллу Алексеевну

Салову Любовь Андреевну

Григорова Владимира Тихоновича

Хмеленкову Ларису Викторовну

Желаем вам прекрасного настроения, добра и сказочного везения!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.