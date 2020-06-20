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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
20 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с юбилеем Леонову Любовь Владимировну

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет

С днем рождения:

Чупина Виктора Романовича

Власова Валерия Георгиевича

Снеткова Вячеслава Ивановича

Труппову Валентину Алексеевну

Борисову Светлану Петровну

Александрову Нелю Александровну

Король Марианну Юрьевну

Арбатскую Людмилу Петровну

Левченко Евгения Александровича

Куликову Эльвиру Викторовну

Немченко Антонину Аркадьевну

Хоружую Татьяну Александровну

Шматковскую Надежду Павловну

Желаем вам стабильности, верности друзей, житейской здравой мудрости и многих светлых дней!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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