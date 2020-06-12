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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
12 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе c днем рождения:

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет

Старостину Элеонору Борисовну

Кузнецову Лидию Михайловну

Тальгамера Бориса Леонидовича

Морозову Реву Георгиевну

Комогорцеву Эльвиру Владимировну

Горохову Валентину Ильиничну

Шульгина Михаила Васильевича

Желаем сердцу долго биться и всем мечтам осуществиться!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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