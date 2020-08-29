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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
29 Августа 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с юбилеем Ербаеву Ингу Дамбаевну

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет

С днем рождения:

Выгода Ревекку Мейеровну

Соловьёву Татьяну Ильиничну

Базанову Викторию Константиновну

Степанову Нонну Дмитриевну

Бахтина Александра Владимировича

Сухорукова Юрия Ивановича

Соколова Кирилла Яковлевича

Шинкову Татьяну Владиславовну

Сергиенко Людмилу Александровну

Сухареву Тамару Павловну

Захарову Людмилу Ивановну

Червову Анелю Евгеньевну

Шилинговского Николая Франковича

Вы излучаете тепло, и с вами дышится легко, и часто мудрый ваш совет надежды зажигает свет!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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