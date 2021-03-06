ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
06 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 марта

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

С юбилеем

Ружникова Валерия Африкановича

Тюрюмину Галину Михайловну

Тюкалову Ольгу Васильевну

С днём рождения:

Елохина Владислава Романовича

Шарова Владимира Константиновича

Марюшкину Ларису Дмитриевну

Санину Марину Борисовну

Писареву Аллу Иосифовну

Лазицкую Елену Дмитриевну

Вахромееву Любовь Даниловну

Рыбникова Алексея Мокеевича

Будьте здоровы, чаще улыбайтесь, дарите радость вашим родным и близким!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.