ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
26 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 26 февраля по 4 марта с юбилеем:

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

Кононова Евгения Ефимовича

С днем рождения:

Богданову Светлану Михайловну

Гимельштейн Софью Абрамовну

Путятину Тамару Константиновну

Атутову Валентину Моисеевну

Галенко Елену Альфредовну

Левшакову Валентину Тимофеевну

Рудых Нелли Васильевну

Ханова Александра Владимировича

Кашину Нину Фёдоровну

Горбову Екатерину Дмитриевну

Павлинскую Анну Фёдоровну

Корзун Аллу Вадимовну.

Не скучайте, не старейте, оставайтесь всегда молодыми душой!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.