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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
06 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 февраля

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

С юбилеем

Дмитриева Александра Георгиевича

С днём рождения:

Усову Анну Федоровну

Максюту Виолетту Николаевну

Дубасову Любовь Александровну

Миронова Александра Петровича

Алейникова Михаила Титовича

Томилову Аллу Владимировну

Желаем вам радости, успехов, везения и хорошего настроения!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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