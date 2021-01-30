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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
30 Января 2021 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 29 января по 4 февраля с юбилеем:

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

С днём рождения:

Захарова Владимира Алексеевича

Наумова Игоря Владимировича

Вишнякову Генриэтту Борисовну

Маслову Валентину Ивановну

Иванову Евгению Николаевну

Буланову Тамару Егоровну

Тимофееву Наталью Николаевну

Графова Виталия Фёдоровича

Аниськову Татьяну Андреевну

Ляхову Татьяну Васильевну

Боллигер Ларису Васильевну

Зоткина Анатолия Георгиевича

Хлебникову Галину Андреевну

Салова Валерия Михайловича

Василевскую Ирину Андреевну

Колмакову Лидию Ильиничну

Волгареву Галину Александровну

Шаравину Галину Фадеевну

Одесюк Татьяну Ивановну

Чтобы на долгие годы вы были молоды душой!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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