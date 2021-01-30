Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС , если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ : Если вы хотите регулярно читать материалы нашего сайта для пожилых людей, вступив в общую группу пенсионеров в "Одноклассниках", Facebook или ВКонтакте. Действует также канал в Яндекс-Дзен.