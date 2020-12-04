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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
04 Декабря 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 4 по 10 декабря с юбилеем:

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

Нецветаева Виктора Александровича

Степанова Юрия Фёдоровича

С днём рождения:

Шумейкина Эдуарда Борисовича

Балтуева Алексея Павловича

Иванову Галину Ивановну

Коновалова Николая Петровича

Щербакову Раису Ивановну

Ракито Зою Алексеевну

Афанасьева Николая Владимировича

Бель Раису Васильевну

Стеблецкую Лидию Антоновну

Здоровья вам, пусть чаще внуки навещают вас, и в доме вашем пусть всегда будет радость и достаток!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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