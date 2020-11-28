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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Людмила Фалилеева   
28 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 27 ноября по 3 декабря с юбилеем:

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

Дубянскую Валентину Михайловну

Грудинина Владимира Гарриевича

Скручаева Юрия Константиновича

С днём рождения:

Вангелетнер Марину Сергеевну

Чиликанову Любовь Васильевну

Шевелёву Любовь Владимировну

Зайцева Виталия Ивановича

Гузик Елену Петровну

Вихорева Василия Григорьевича

Коснареву Татьяну Лаврентьевну

Лылову Галину Юрьевну

Будьте здоровы и благополучны!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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