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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
21 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 20 по 26 ноября:

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

С юбилеем

Дедюхину Ольгу Алексеевну

Заздравных Альбину Федоровну

Шутову Нину Алексеевну

С днём рождения:

Ефремову Валентину Григорьевну

Шуплеву Любовь Васильевну

Шутило Людмилу Семеновну

Каган Эмилию Алексеевну

Меркулова Анатолия Сергеевича

Федотову Людмилу Алексеевну

Тасевич Маргариту Викторовну

Захаряна Сергея Амбарцумовича

Маркова Владислава Ивановича

Каленникову Валентину Егоровну

Клепацкую Ларису Владимировну

Будьте здоровы и благополучны!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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