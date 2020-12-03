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Совет ветеранов (пенсионеров) г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Афанасьева   
03 Декабря 2020 г.
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Поздравляем с юбилеями и днями рождения:

Совет ветеранов (пенсионеров) г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Протопопову Эльвиру Ивановну

Антухову Ираиду Ивановну

С 60-летием:

Медведеву Светлану Михайловну

С днем рождения:

Громову Галину Александровну

Шаманову Галину Дмитриевну

Клевцову Тамару Петровну

Антипина Александра Трофимовича

Бумбошнина Николая Бадиевича

Якушкину Галину Анатольевну

Храмовских Людмилу Николаевну

Мельникову Валентину Ивановну

Белову Веру Павловну

Алхимову Ларису Сергеевну

Наседкину Лидию Алексеевну

Полищук Галину Александровну

Савченко Анатолия Михайловича

Рычкову Марию Ивановну

Житову Зинаиду Романовну

Пупынину Галину Петровну

Улыбок, радости вам, семейного тепла и счастья.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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