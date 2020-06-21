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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
21 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения!

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 95-летием:

Арестова Владлена Павловича

С 85-летием:

Якутову Валентину Петровну

С 70-летием:

Ильманова Ахтама Хазатовича

С днём рождения:

Акатьева Александра Александровича

Арестову Галину Павловну

Виниченко Маргариту Яковлевну

Дедыкина Анатолия Ивановича

Жильцову Галину Григорьевну

Измайлову Екатерину Ивановну

Кузнецову Ирину Александровну

Кушинскую Веру Ивановну

Мезенцеву Венеру Викторовну

Назарову Антонину Петровну

Рыдову Екатерину Кирилловну

Синькову Ларису Александровну

Скорнякову Нину Илларионовну

Султанову Александру Максимовну

Желаем всем крепкого здоровья, внимания и заботы от родных и близких.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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