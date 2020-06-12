ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
12 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

С юбилеем, с днями рождения!

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 85-летием:

Бухарову Валентину Еремеевну

С днём рождения:

Горбунову Евгению Ефимовну

Демьянович Александру Ивановну

Жиганину Галину Степановну

Капышонок Нину Михайловну

Мартьянову Валентину Алексеевну

Остапенко Зинаиду Федоровну

Планкову Ларису Александровну

Рожкову Нэлли Васильевну

Желаем всем крепкого здоровья, семейного и материального благополучия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.