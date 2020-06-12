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С юбилеем, с днями рождения!
С 85-летием:
Бухарову Валентину Еремеевну
С днём рождения:
Горбунову Евгению Ефимовну
Демьянович Александру Ивановну
Жиганину Галину Степановну
Капышонок Нину Михайловну
Мартьянову Валентину Алексеевну
Остапенко Зинаиду Федоровну
Планкову Ларису Александровну
Рожкову Нэлли Васильевну
Желаем всем крепкого здоровья, семейного и материального благополучия.
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеем, с днями рождения!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе c днем рождения:
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Неутомимый Кустов
10 июня отметил свой 80-летний юбилей видный советский руководитель, бывший заместитель Ю. А. Ножикова Юрий Алексеевич Кустов.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 июня по 7 июня:
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Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия и уюта в доме.
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АО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет
Коллектив АО «Байкалкварцсамоцветы», известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в июне, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет c юбилеем и днями рождения!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в июне, с юбилеем:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и с днем рождения
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Поздравляем Украинцеву Валентину Семеновну
Свердловская районная общественная организация инвалидов «Благоденствие» поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеем Кужеву Ангелину Петровну
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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«Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив ОАО «Байкалкварцсамоцветы» известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в мае, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутск поздравляет
С юбилеями, с днями рождения!
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
С юбилеем, с днями рождения!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Поздравляем с 95-летним юбилеем
Дорогую Латынцеву Марию Ивановну поздравляем с 95-летним юбилеем.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Поздравляем Валентину Кирилловну и Александра Андреевича Кишинских
Поздравляем любимых родителей Валентину Кирилловну и Александра Андреевича Кишинских с 53-летием свадьбы! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!! С Днём Победы!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Октябрьского г. Иркутска округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского г. Иркутска округа поздравляет с юбилеями и днями рождения
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ИГООИ «Багульник» поздравляет ветеранов
ИГООИ «Багульник» поздравляет ветеранов ВОВ, тружеников тыла с Великим праздником Победы.
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Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляют
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ приветствуют и поздравляют участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех ветеранов-политехников с 75-летием Дня Победы!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Сердечно поздравляем!
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
С Праздником! С Днем Победы!!! Светлая память всем павшим в годы войны! Низкий поклон нашим ветеранам!
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Поздравляем с 65-летием совместной жизни
30 апреля 2020 отмечают 65-летие совместной жизни Вавиловы Владилен Михайлович и Галина Максимовна.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с днем рождения
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
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Первичная организация совета ветеранов «Ушаковская» поздравляет
Первичная организация совета ветеранов «Ушаковская» поздравляет дорогих ветеранов ВОВ и тружеников тыла за бессмертный подвиг, за силу духа, за мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутск поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в мае: