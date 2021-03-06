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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Беляев   
06 Марта 2021 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 85-летием:

Быкова Николая Васильевича

Оглобина Анатолия Петровича

Ощепкову Марию Михайловну

С 70-летием:

Перешивка Сергея Петровича

С 60-летием:

Шелеметьева Владимира Васильевича

С днём рождения:

Балашову Татьяну Иннокентьевну

Берковича Арнольда Владимировича

Виторец Зинаиду Антоновну

Горбача Николая Романовича

Довбню Валентину Никитичну

Майзер Галину Антоновну

Марченко Веру Леонтьевну

Никитина Юрия Петровича

Ольшевич Валентину Корсановну

Сидорову Валентину Григорьевну

Сударикову Нину Ивановну

Фалилееву Марию Сергеевну

Цыганкову Антонину Илларионовну

Шапошникову Галину Ивановну

Поздравляем с Международным женским днем 8 Марта!

Желаем всем крепкого здоровья, внимания и заботы от родных и близких.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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