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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
26 Февраля 2021 г.
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С юбилеями и памятными датами

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 80-летием:

Дубовую Людмилу Ивановну

Котовщикова Виталия Макаровича

С днем рождения:

Салихзянову Наталью Ефимовну

Балаеву Лидию Васильевну

Богатыренко Федора Трофимовича

Генич Анну Михайловну

Гришина Анатолия Ивановича

Дубровину Эльвиру Гавриловну

Минину Марию Никифоровну

Середкина Валерия Ивановича

Тюрневу Галину Павловну

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа и счастливых и долгих лет жизни.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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