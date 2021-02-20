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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
20 Февраля 2021 г.
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С юбилеями и памятными датами:

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Ильметову Сару Хутаиновну

Потехину Агафью Прокопьевну

С 85-летием:

Осетрову Надежду Артемовну

С 80-летием:

Иванову Тамару Филипповну

С 75-летием:

Чернышову Людмилу Ивановну

С днем рождения:

Какоурову Валентину Сергеевну

Садартинова Хакима Григорьевича

Валегурову Раису Ивановну

Голикова Вениамина Ивановича

Жилкину Людмилу Иосифовну

Кашину Тамару Петровну

Константинова Евгения Михайловича

Кочергину Наталью Григорьевну

Ломову Нину Степановну

Макаренко Лидию Васильевну

Маслаускаса Стасиса Игновича

Орлову Валентину Иннокентьевну

Романову Генриетту Павловну

Хохлову Галину Петровну

Шерстобоева Александра Вадимовича

Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа и счастливых и долгих лет жизни.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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