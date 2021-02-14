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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
14 Февраля 2021 г.
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Поздравляем c юбилеями и памятными датами:

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Анисимову Дину Николаевну

Трофимову Нину Степановну

С 80-летием:

Сысоеву Лидию Афанасьевну

С 65-летием:

Ковальчук Татьяну Максимовну

С днем рождения:

Алаева Александра Петровича

Бакшееву Людмилу Леонидовну

Варакину Римму Васильевну

Карманову Лидию Александровну

Лохову Анну Никифоровну

Лунден Антонину Ивановну

Мусинцеву Дину Андреевнку

Николаева Юрия Григорьевича

Рогальскую Людмилу Никифоровну

Смольянова Ивана Даниловича

Хомякову Ираиду Федоровну

Шкодову Валентину Ивановну

Наумову Валентину Сергеевну

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа и счастливых и долгих лет жизни.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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