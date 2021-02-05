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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
05 Февраля 2021 г.
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С юбилеями и памятными датами:

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 85-летием:

Александрову Инну Владимировну

С 80-летием:

Кожемякину Лилию Алексеевну

С 65-летием:

Цикунову Галину Васильевну

С днем рождения:

Алтаева Бориса Болгатовича

Васильеву Валентину Алексеевну

Кадникова Афанасия Петровича

Канюку Ивана Ивановича

Кондрашову Екатерину Яковлевну

Кочунас Лидию Васильевну

Суетину Юлию Васильевну

Трикишу Антониду Никаноровну

Чувашову Людмилу Андреевну

Шарова Ефима Федотовича

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа и счастливых и долгих лет жизни.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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