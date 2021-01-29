ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Беляев   
29 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

С юбилеями и памятными датами

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 85-летием:

Нетелину Лилию Афанасьевну

С 80-летием:

Голованова Валерия Григорьевича

Соколову Лидию Афанасьевну

С 75-летием:

Максимова Николая Гавриловича

С днём рождения:

Агафонову Веру Ивановну

Задкову Анну Сергеевну

Иванову Степаниду Николаевну

Кучук Римму Ивановну

Ракитянскую Любовь Владимировну

Цыганкову Евгению Ефимовну

Шишкина Анатолия Васильевича

Желаем всем крепкого здоровья и душевного равновесия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.