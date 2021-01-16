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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
16 Января 2021 г.
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С юбилеями и днями рождения:

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Федорову Нину Дмитриевну

С 85-летием:

Стародубцеву Галину Макаровну

С днём рождения:

Антепу Василия Федоровича

Бабкину Антонину Даниловну

Бабкину Тамару Антоновну

Баженову Эмму Савельевну

Безделеву Тамару Николаевну

Глухова Василия Николаевича

Грушевскую Эмилию Григорьевну

Единину Жанну Вениаминовну

Кимякину Акилину Садиковну

Козлитина Александра Васильевича

Мамрукову Нэлли Аркадьевну

Моргорова Владимира Мотохоевича

Полякову Валентину Иннокентьевну

Ракецкую Анну Васильевну

Рудых Валентину Александровну

Рыкову Галину Александровну

Скурихина Юрия Георгиевича

Собко Николая Феликсовича

Уварову Альбину Яковлевну

Желаем всем крепкого здоровья и душевного равновесия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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