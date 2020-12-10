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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
10 Декабря 2020 г.
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С юбилеями и днями рождения

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Афанасьеву Марию Федоровну

С 85-летием:

Тесленко Галину Николаевну

С 80-летием:

Чижикову Тамару Ивановну

С 70-летием:

Баитову Наталью Николаевну

С днем рождения:

Бородулину Тамару Борисовну

Бутырину Ольгу Викторовну

Константинову Веру Алексеевну

Макарову Галину Михайловну

Морхоеву Любовь Александровну

Потлай Любовь Федоровну

Савина Андрея Михайловича

Терещенко Николая Нестеровича

Ширяеву Нину Дмитриевну

Желаем всем крепкого здоровья и бодрости духа, счастливых и долгих лет жизни.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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