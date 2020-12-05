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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
05 Декабря 2020 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами:

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 101-летием:

Коптева Александра Григорьевича

С 70-летием:

Петровскую Тамару Ивановну

С днем рождения:

Букову Клавдию Васильевну

Кирьянову Нину Александровну

Непомнящую Екатерину Михайловну

Разумову Лидию Васильевну

Шапарова Владимира Игнатьевича

Желаем всем крепкого здоровья и бодрости духа, душевного тепла и внимания от родных и друзей.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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