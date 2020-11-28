ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
28 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

С днями рождения и юбилеями

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 95-летием:

Гаврилова Михаила Николаевича

С 90-летием:

Батракову Фазаду Ибенцевну

Матиенко Анну Степановну

С 80-летием:

Анганзорову Валентину Федоровну

Беляеву Азу Григорьевну

Емельянову Людмилу Валерьевну

Макарову Валентину Михайловну

С 75-летием:

Мажарову Надежду Ивановну

С днём рождения:

Витовицкую Любовь Константиновну

Высоцкую Евгению Вениаминовну

Ичанскую Валентину Павловну

Павлушину Веру Ивановну

Пляскину Эльвиру Гавриловну

Ружанскую Людмилу Борисовну

Смолину Веру Михайловну

Тугаринову Екатерину Егоровну

Фарого Елизавету Ференцевну

Фиалковскую Галину Александровну

Швецову Раису Львовну

Шеломенцеву Лидию Михайловну

Шипулину Галину Романовну

Желаем всем крепкого здоровья, душевного равновесия, материального и семейного благополучия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.