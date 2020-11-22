ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Беляев   
22 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с днями рождения и юбилеями:

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет:

С 85-летием:

Рязанцеву Екатерину Егоровну

С 80-летием:

Скворцову Валентину Тимофеевну

С днём рождения:

Верхозина Григория Петровича

Забелину Таисию Семеновну

Линковскую Людмилу Федоровну

Цеплина Владимира Михайловича

Желаем всем крепкого здоровья, материального и семейного благополучия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.