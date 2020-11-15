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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Беляев   
15 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 95-летием:

Жилкину Тамару Климентьевну

Загибалову Александру Григорьевну

С 90-летием:

Макарову Клавдию Васильевну

С 85-летием:

Агафонову Людмилу Константиновну

С 80-летием:

Быкову Наталью Зиновьевну

С 75-летием:

Богданову Людмилу Николаевну

С днём рождения:

Гузей Идею Семеновну

Коху Асю Михайловну

Отинову Эмму Александровну

Солнцеву Аллу Владимировну

Федорова Степана Павловича

Шнурневу Нэлли Владимировну

Желаем всем крепкого здоровья, семейного и материального благополучия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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