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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Беляев   
29 Августа 2020 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 95-летием:

Ларионову Тамару Михайловну

С 80-летием:

Романенко Галину Захаровну

С 70-летием:

Крамынину Людмилу Петровну

С 65-летием:

Баянову Людмилу Александровну

С днём рождения:

Варавку Полину Алексеевну

Галькевич Августу Афанасьевну

Демину Лидию Ильиничну

Жбратову Любовь Алексеевн

Завьялова Павла Тимофеевича

Козыреву Анну Петровну

Наумову Тамару Александровну

Нахаеву Александру Васильевну

Огневу Маргариту Петровну

Разуваева Бориса Потаповича

Татарникову Клавдию Петровну

Петлюк Галину Ивановну

Желаем всем крепкого здоровья идушевного равновесия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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