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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С 90-летием:
Слюнкова Якова Михайловича
С 70-летием:
Грудинина Ивана Михайловича
С днём рождения:
Дядькину Татьяну Григорьевну
Иванову Галину Васильевну
Короткова Виктора Леонидовича
Кринину Марию Васильевну
Скорцова Владимира Васильевича
Степанченко Тамару Николаевну
Тумакову Алефтину Дмитриевну
Желаем всем крепкого здоровья и душевного равновесия.
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
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В период распространения коронавирусной инфекции людям старшего поколения особенно необходима помощь и поддержка.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
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Коллектив АО «Байкалкварцсамоцветы», известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в июне, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и с днем рождения
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Поздравляем Украинцеву Валентину Семеновну
Свердловская районная общественная организация инвалидов «Благоденствие» поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеем Кужеву Ангелину Петровну
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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«Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив ОАО «Байкалкварцсамоцветы» известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в мае, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутск поздравляет
С юбилеями, с днями рождения!
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
С юбилеем, с днями рождения!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Поздравляем с 95-летним юбилеем
Дорогую Латынцеву Марию Ивановну поздравляем с 95-летним юбилеем.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Поздравляем Валентину Кирилловну и Александра Андреевича Кишинских
Поздравляем любимых родителей Валентину Кирилловну и Александра Андреевича Кишинских с 53-летием свадьбы! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!