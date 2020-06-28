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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Н. Беляев   
28 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Слюнкова Якова Михайловича

С 70-летием:

Грудинина Ивана Михайловича

С днём рождения:

Дядькину Татьяну Григорьевну

Иванову Галину Васильевну

Короткова Виктора Леонидовича

Кринину Марию Васильевну

Скорцова Владимира Васильевича

Степанченко Тамару Николаевну

Тумакову Алефтину Дмитриевну

Желаем всем крепкого здоровья и душевного равновесия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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