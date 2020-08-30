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Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Н. Афанасьева   
30 Августа 2020 г.
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Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения

Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 85-летием:

Клюева Владимира Захаровича

С 75-летием:

Шарахова Александра Федоровича

С 70-летием:

Ковальскую Веру Петровну

С днем рождения:

Давыдову Людмилу Васильевну

Медведеву Людмилу Пимоновну

Филиппова Владимира Петровича

Кожину Галину Федоровну

Тихонова Валентина Григорьевича

Уважения вам и тепла от родных, от друзей и знакомых.

Каждый день желаем вам много добра, мира и счастья для вашего дома.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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