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Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
С 85-летием:
Клюева Владимира Захаровича
С 75-летием:
Шарахова Александра Федоровича
С 70-летием:
Ковальскую Веру Петровну
С днем рождения:
Давыдову Людмилу Васильевну
Медведеву Людмилу Пимоновну
Филиппова Владимира Петровича
Кожину Галину Федоровну
Тихонова Валентина Григорьевича
Уважения вам и тепла от родных, от друзей и знакомых.
Каждый день желаем вам много добра, мира и счастья для вашего дома.
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Благодарю за продление жизни!
Хотелось бы через ваше издание поблагодарить весь коллектив неврологического отделения больницы № 10 Свердловского района Иркутска за доброе отношение к больным, за их преданность профессии и своему делу, за их каждодневный нелёгкий труд, достойный самых высоких похвал, заслуг и наград!
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Актив Союза пенсионеров мр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет
Актив Союза пенсионеров мр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Спасибо за прекрасный отдых!
Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету «Мои года» выразить благодарность председателю первичного Совета ветеранов № 12 (поселок Энергетиков) Свердловского района Иркутска Валентину Александровну Уварову за организацию для нас, пенсионеров посёлка, экскурсионной поездки на канатную дорогу и в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», которая состоялась 11 августа этого года.
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в августе, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с юбилеем Ербаеву Ингу Дамбаевну
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в августе. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 24 по 30 августа.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 17 по 23 августа:
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Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет друзей и коллег!
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Благинину Галину Абрамовну поздравляем
Уважаемую Благинину Галину Абрамовну сердечно поздравляем с днем рождения!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с юбилеем:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с памятными датами:
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения с наилучшими пожеланиями:
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Лапшакову Тамару Петровну поздравляем с юбилеем
Актив союза пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет с 80-летним юбилеем Лапшакову Тамару Петровну.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 10 по 16 августа.
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Совет ветеранов Свердловского округа Иркутска поздравляе
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет своих товарищей
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 3 по 9 августа.
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Совет ветеранов Свердловского округа г.Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Поздравляем ветеранов Свердловского округа!
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска и члены Совета ветеранов поздравляют
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Союз пенсионеров России поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в августе:
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Поздравляем Валентину Никитичну Амосову!
3 августа 1940 года родилась в большой семье наша дорогая тётя, бабушка и прабабушка Амосова Валентина Никитична!
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Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 27 июля по 2 августа:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеем
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеями и днями рождения:
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Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!!!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет с днями рождения и юбилеями
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения коллег и друзей:
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Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет с юбилеями и днями рождения:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет:
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Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
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Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 20 по 26 июля:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в июле. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
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Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Поздравляем Любовь Афанасьевну Спиридонову с 80-летием!
Поздравляем Любовь Афанасьевну Спиридонову с 80-летием!
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Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет:
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Поздравляем семью Шмариных с бриллиантовой свадьбой!
Дорогие папочка и мамочка, дедушка и бабушка, друзья – Шмарины Анатолий Иванович и Сахиба Хусныевна!
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Клуб «Встреча» поздравляет юбиляра
Клуб «Встреча» поздравляет уважаемую Альбину Павловну Бабенко с юбилеем.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет