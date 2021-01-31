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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров
Председатель Н. С. Козлова   
31 Января 2021 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров, родившихся в январе. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров

Шиверских Людмилу Викторовну

Челнокову Евгению Александровну

Шаповалова Валерия Фёдоровича

Шуткину Нину Ильиничну

Черенева Степана Степановича

Есеновскую Людмилу Николаевну

Есипову Александру Степановну

Данилову Тамару Александровну

Татарникову Валентину Дмитриевну

Погудину Тамару Александровну

Уланкину Нину Константиновну

Ахмадинину Ольгу Сергеевну

Сахарову Лидию Павловну

Зваду Галину Фёдоровну

Реховскую Елизавету Поликарповну

Сафронову Галину Владимировну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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