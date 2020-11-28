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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения
Председатель Н. С. Козлова   
28 Ноября 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в октябре. Желаем долгих лет жизни, оптимизма и крепкого здоровья.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения

Верхозину Александру Ивановну

Зарубину Елизавету Дмитириевну

Черных-Зудину Веру Ивановну

Бондаря Ивана Никаноровича

Горевую Прасковью Ивановну

Леонтьеву Нину Николаевну

Яковлеву Зифу Ибатовну

Шехину Марию Ивановну

Шестакову Ольгу Фроловну

Коростылёву Прасковью Тимофеевну

Кузнецову Альбину Ивановну

Муравьеву Нину Алексеевну

Бондареву Анну Григорьевну

Котовскую Розалию Леонтьевну

Харитоненко Анастасию Андреевну

Архарову Тамару Анатольевну

Акимову Валентину Константиновну

Тишгейзер Лидию Анатольевну

Сергееву Светлану Геннадьевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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