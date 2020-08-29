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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения
Председатель Н. С. Козлова   
29 Августа 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в августе. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров

Зайдеса Азика Лазаревича

Зацепину Марию Ивановну

Дворникову Панну Егоровну

Киселёву Ксению Ивановну

Шаповалову Людмилу Павловну

Козлову Эмилию Петровну

Корытникова Анатолия Михайловича

Ященко Николая Николаевича

Кирсанову Ангелину Степановну

Дёмину Марию Матвеевну

Лысенко Галину Николаевну

Тарасову Лидию Николаевну

Брюханову Галину Николаевну

Шуткову Нэлли Ивановну

Широглазову Галину Ивановну

Дормидонтову Лидию Николаевну

Русакову Веру Петровну

Сорокина Виктора Андреевича

Ченецкого Александра Валерьевича

Ермоленко Лидию Петровну

Трухан Татьяну Васильевну

Пасечника Владимира Антоновича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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