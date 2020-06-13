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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Председатель Н. С. Козлова   
13 Июня 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и уюта в доме.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!

С 80-летием:

Украинцеву Валентину Семёновну

Кирпичникову Аграфену Спиридоновну

Пашкову Валентину Павловну

Занузданную Галину Петровну

Саймонданову Салину Ганеевну

Шишмарёву Аграфену Андреевну

Лазареву Лидию Васильевну

Михайлову Валентину Николаевну

Черных Нину Сергеевну

С 75-летием:

Антипина Валерия Васильевича

Карнаухову Галину Владимировну

Кулакову Татьяну Александровну

Белоусову Людмилу Ивановну

Русанову Тамару Степановну

Перову Марию Сергеевну

Чижову Валентину Яковлевну

Дворного Фёдора Фёдоровича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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